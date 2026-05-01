Mentre pensa a salvare sé stesso, il Lecce è padrone del destino di due squadre

La lotta salvezza è prossima a risolversi. A quattro giornate dal termine del campionato, di fatto solo Lecce e Cremonese sono rimaste a giocarsi davvero la permanenza in Serie A, con la Fiorentina praticamente salva e Verona e Pisa ormai condannate.

Le combinazioni

Per nerazzurri e gialloblù la matematica potrebbe arrivare già in questa giornata. Se il Pisa perde o pareggia con il Lecce, retrocede in Serie B. Una partita che riguarda da vicino anche il Verona: qualora il Lecce battesse il Pisa, gli scaligeri sarebbero retrocessi ancora prima di scendere in campo con la Juventus.