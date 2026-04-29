Dopo il passo falso di Verona, il Lecce non può più sbagliare. Una possibile defezione in vista del Pisa

Attualmente il terz'ultimo posto è occupato dalla Cremonese ma la Fiorentina, sebbene ormai sembri solo questione di tempo, deve guardare anche al Lecce per quanto riguarda la corsa salvezza. I salentini hanno sprecato un'occasione importante non andando oltre il pareggio contro il Verona, e devono assolutamente battere il Pisa venerdì per evitare d'inguaiarsi ulteriormente.

Un dubbio per Di Francesco

In vista di un appuntamento così importante la squadra di Di Francesco - riporta TMW - è tornata ad allenarsi questa mattina, con tutti i calciatori a disposizione del tecnico. Tutti tranne Pierotti, che si è allenato a parte dopo i problemi degli scorsi giorni. Il Lecce partirà poi per Pisa domani sera.