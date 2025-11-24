Criscitiello, un'interpretazione originale di Fiorentina-Juventus: "Le offese a Vlahovic? No, il pallone arancione va abolito!"

Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, ha scritto un editoriale alquanto originale per il sito di Sportitalia, preferendo criticare fortemente alcune scelte della Lega Serie A, piuttosto che parlare di Fiorentina-Juventus nello specifico.

Il pallone rosso

“Lo capisco che volete leggere della Juve che non vince a Firenze, del Franchi che canta “sei uno zingaro” a Vlahovic per un’ora - scrive Criscitiello in apertura - Se però, scrivo di tutte queste cose non cambia nulla. Provo a giocarmi il jolly con un appello ai miei amici della Lega Calcio e a tutti gli sponsor che ruotano attorno alla serie A. Già ci avete imbottito di maglie pessime con colori neanche conosciuti dai propri tifosi. Il Pallone rosso va abolito! Visto da vicino, con inquadratura stretta, non è affatto male ma siccome il pallone in televisione si vede come un pallino, lasciatecelo bianco o normale perché così non si capisce nulla e soprattutto il nostro occhio non è abituato a vedere quella sfera arancione per 95 minuti che va da una parte all’altra del campo”.

"Il calcio è una cosa semplice…"

Criscitiello si scaglia anche su altre novità tecniche introdotta nella produzione della Serie A: “Non ci interessa di vedere la partita con gli occhi dell’arbitro e con l’inquadratura dall’orecchio del direttore di gara. Non ti aggiunge nulla. E ripeto nulla. Sembra solo una microcamera in vhs tra 18 telecamere in 4k. Non ce ne frega niente di sentire l’arbitro che spiega una cosa scontata e fa perdere ulteriore tempo al gioco perché deve dire allo stadio il motivo della sua decisione quando si capisce con un semplice gesto. Oltre al fatto che 8 volte su 10 non si capisce nulla in tv o allo stadio. E le restanti due volte l’arbitro non è capace a parlare o a spiegare. Basta! Ve lo chiediamo per favore. Il calcio ci piace così come è sempre stato e tutte queste novità non ci servono. Anche il regista di Fiorentina-Juventus sarà impazzito visto che in un tempo si è perso dietro ai replay e alla blt 2-3 volte. Il calcio è una cosa semplice e ci piace semplice”.