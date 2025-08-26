Caprini e Harder, benvenuti tra i ‘grandi’. Rubino attende il suo momento. Vannucchi sbaglia e condanna il Pontedera

È tempo di prime volte per i giovani della Fiorentina in prestito nelle serie minori, a caccia di fiducia e continuità. I ragazzi che hanno finito il proprio percorso con la Primavera stanno iniziando a muovere i primi passi tra i professionisti, tra Serie B e Serie C.

Prime volte per Caprini e Harder

Jonas Harder ha bagnato il proprio esordio tra i professionisti col Padova, entrando al 74’ a Empoli, con la squadra veneta in svantaggio per 3-1. Il classe 2005, dopo aver debuttato in Conference League con la Fiorentina lo scorso anno nella larghissima vittoria col LASK, proverà ad imporsi in cadetteria.

Debutto anche per Maat Daniel Caprini, che lo scorso anno ha avuto modo invece di trovare i primi minuti in Serie A. L’attaccante classe 2006 è sceso in campo per gli ultimi 10’ più recupero nella sfida del suo Mantova, uscito sconfitto a Monza per 1-0. Aspetta ancora di fare il proprio esordio alla Carrarese Tommaso Rubino, bomber e faro indiscusso della Fiorentina Primavera lo scorso anno.

Brutto errore di Vannucchi

Esordio per Jacopo Tarantino col Pontedera, sconfitto 1-0 in Sardegna dalla Torres. Il centravanti ex Ascoli è entrato al 64’ giocando una bella fetta di secondo tempo, senza che però la squadra toscana riuscisse a trovare il gol del pareggio. Titolare tra i pali il 2007 portiere viola Tommaso Vannucchi, alla seconda prestazione stagionale dal primo minuto dopo il debutto in Coppa Italia Serie C. Il giovane portiere, dopo un bell’intervento in avvio, commette un evidente errore bucando totalmente l’uscita al 30’, Zecca segna così a porta sguarnita il gol che regalerà la vittoria ai sardi.

Il difensore viola Leonardo Baroncelli

Elia subito titolare, Ievoli e Baroncelli attendono

Dopo l’esordio in Coppa Italia Serie C con l’Ospitaletto contro il Lecco, Ievoli attende di esordire in campionato. I bresciani hanno sfidato ancora il Lecco, che dopo essere stato sconfitto in Coppa si è riscattato in campionato, vincendo 2-1 in casa. Il classe 2005 ex capitano della Primavera gigliata non è però sceso in campo. Nessun minuto per Leonardo Baroncelli a Gubbio, due panchine per il centrale difensivo sia nella sconfitta contro il Latina in Coppa Italia che nella vittoria in casa del Rimini. Subito titolare invece Mirko Elia a Forlì, per lui 180’ tra Coppa e campionato, con i romagnoli che hanno vinto contro la Virtus Verona e poi perso in trasferta contro l’Arezzo.