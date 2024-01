A commento della sconfitta con l'Inter e del mercato della Fiorentina, il commento via social di Luca Calamai:

"Il gol di Lautaro era da annullare e c’era rigore su Ranieri. La Fiorentina non meritava di perdere è stata penalizzata dall’arbitro. Ma non capisco come con la squadra quarta la società abbia deciso di arrivare al 28 gennaio senza comprare un giocatore vero. Commisso ha quattro giorni di tempo per rassicurare il popolo viola sulle sue ambizioni calcistiche. Servono due acquisti veri".