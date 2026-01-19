L'aveva trattato la Fiorentina, ora Baturina trascina il Como. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Martin Baturina
La squadra di Fabregas riscatta la sconfitta interna con il Milan, domina all’Olimpico, batte la Lazio 3-0 e consolida il sesto posto in classifica.
Baturina show
Parte fortissimo il Como che dopo nemmeno 2’ passa con un gol di Baturina. La Lazio non reagisce e Nico Paz al 24’ fa 2-0. Prima del break lo stesso argentino si fa parare un rigore da Provedel ma a inizio ripresa trova la sua doppietta personale che chiude la gara.
Il Como si proietta verso l'Europa
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 37, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.
💬 Commenti (3)