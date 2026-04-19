Attenzione alla storia viola e il richiamo alla prima divisa della Fiorentina. Emergono alcuni possibili dettagli sulle maglie del centenario
Il Corriere Fiorentino rivela alcuni dettagli importanti sulla maglia che la Fiorentina indosserà nella prossima stagione, quella del centenario viola. Proprio su questo particolare sembra emerge la possibilità di un divisa che richiami fortemente la storia della Fiorentina.
Storia e appartenenza
Il prossimo campionato sarà quello dell’atteso centenario della società viola, motivo per cui le prossime maglie, le prime della nuovo sponsor tecnico Joma, saranno dunque speciali. Particolare attenzione verrà prestata alla storia con l'obiettivo di creare interesse e senso di appartenenza tra i tifosi.
Maglia storica
Il dg Ferrari e i suoi collaboratori hanno sul tavolo due-tre ipotesi di maglie celebrative, tra cui una biancorossa, i colori di Firenze presenti sulla prima divisa storica della Fiorentina prima di passare al viola.