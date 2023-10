L'attaccante della Lazio Ciro Immobile, che ha siglato al 94' su calcio di rigore il gol vittoria contro la Fiorentina, è intervenuto a DAZN a fine gara: “C'era tanta pressione al momento del rigore perché la partita stava finendo, alla fine l'abbiamo spuntata noi, sono felice per me e i miei compagni”.

Poi prosegue: "La panchina? “La sto vivendo bene, quest'anno non ero partito con il piede giusto, ci sta nel calcio. Questa vittoria ci serviva per rilanciarci in campionato. Sto raccogliendo i pezzi, vedo la gente che mi ama, la mia famiglia, la squadra, i tifosi e la società".