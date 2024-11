Mutu: "Quando giochi non ti rendi conto di cosa lasci alle persone. Entrare nella Hall of Fame Viola mi riempie d'orgoglio"

Ieri sera l'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu è stato premiato nel corso della Hall of Fame Viola. Il Fenomeno, entrato ufficialmente nell'Olimpo delle leggende gigliate, ha commentato così questo riconoscimento: “Sono onorato, un premio di cui vado orgoglioso".

“Quando giochi - ha scritto Mutu su Instagram - non ti rendi conto di cosa puoi lasciare dietro di te. Solo in momenti come questo realizzi che in realtà hai lasciato qualcosa nel cuore di una città e soprattutto dei tifosi viola”.