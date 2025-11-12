A Lady Radio l'ex calciatore e allenatore delle giovanili viola Claudio Piccinetti ha parlato del momento della Fiorentina: “Vorrei vedere una squadra più viva, con più impeto, con più gioco e fraseggio. Non so cosa sia successo a questi calciatori, se poi è vero che c'erano dei problemi con Pioli allora bisognava accorgersene e intervenire prima. Sentire l'allenatore dire che i giocatori non sono in condizione è molto grave, vuol dire che sono stati sbagliati gli allenamenti da agosto ad oggi”.

“Ma che colpa ha Richardson?”

Poi ha aggiunto: “A Genova ho visto una squadra un pochino più propositiva e anche un Gudmundsson più nel vivo del gioco. Detto questo, non si può pensare che Vanoli abbia inciso in due giorni, quindi le vere risposte le avremo dopo la sosta. Di lui intanto mi è piaciuto il discorso che ha fatto sull'umiltà. Ma questo Dodo che ogni volta prima delle partita va ad abbracciare tutti? Ma basta, pensiamo a giocare. Siamo a novembre e la Fiorentina non ha mai vinto né convinto, e questo significa che anche Pioli aveva perso la bussola. Come si fa a parlare di Champions con Fagioli e Mandragora? Per non parlare di Richardson, che non ho capito perché sia stato messo fuori rosa nonostante le prestazioni pessime degli altri centrocampisti”.