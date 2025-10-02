La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli cambia il meno possibile. Torna Fagioli in mezzo, davanti Piccoli-Dzeko

Pochi minuti fa Stefano Pioli ha reso noto la formazione ufficiale della Fiorentina che tra poco piu di un'ora affronterà il Sigma Olomuoc nella prima sfida del girone di Conference League. Benché il tecnico sia costretto a cambiare l'attacco vista l'esclusione di Moise Kean per squalifica, sceglie di rimescolare qualcosa anche a centrocampo.

Pioli cambi il minimo: torna Fagioli in mezzo al campo, Ndour sarà più avanzato

Tra i pali, come sottolineato già in precedenza, ci sarà De Gea. Davanti a lui una difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. A centrocampo sugli esterni ci sono i soliti Dodo e Gosens, con la coppia formata da Mandragora e Fagioli in mediana. La coppia di attaccanti sarà composta da Piccoli e Dzeko, con Ndour sulla trequarti.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea, Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens; Ndour; Piccoli, Dzeko. All.: Pioli

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny, Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov; Ghali, Tkac, Dolznikov, Mikulenka. Tomas Janotka