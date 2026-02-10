La tabella Rugani seguita alla lettera. Ecco quando lo rivedremo in campo

Bene o male, i tifosi della Fiorentina hanno potuto vedere in azione tutti i giocatori arrivati nel corso dell'ultima sessione di mercato. Tutti, tranne uno: Daniele Rugani.

Rientro

L'occasione giusta per rivederlo in campo potrebbe essere più la gara col Pisa che quella col Como di sabato prossimo. Quando si fece male contro la Roma, lo scorso 20 dicembre, i medici della Juventus dissero che sarebbe ritornato a giocare a metà febbraio. Ebbene, ora ci siamo e Rugani ha rispettato la tabella per il rientro.

Aggregato alla squadra

Verrà aggregato alla squadra nei prossimi giorni e da allora in poi deciderà Paolo Vanoli se, come e soprattutto quando poterlo impiegare.