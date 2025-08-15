Fortini raggiunge Viti ed entra tra gli assistiti di una prestigiosa agenzia

Niccolò Fortini è ancora in bilico alla Fiorentina, dopo il rientro dal prestito alla Juve Stabia, e nel frattempo ha cambiato procuratore, come annunciato sul suo profilo Instagram.

Fortini nella CAA Base

Il classe 2006 viola è ufficialmente entrato a far parte della CAA Base, la divisione dedicata al calcio della CAA Sports, grande agenzia che cura anche varie altre discipline.

Tanti volti noti in agenzia

Fortini entra così a far parte dello stesso entourage di Mattia Viti, difensore arrivato alla Fiorentina quest’estate, in prestito. La CAA Base cura anche gli interessi di vari top player internazionali come Cole Palmer, Bremer, Pedro Porro, Richarlison, Maddison, Coman, Eze e non solo.