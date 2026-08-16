Lo Monaco: "Fiorentina la squadra che mi intriga di più. A Paratici do 8, anche per il lavoro in uscita. Con Ndour in mezzo..."

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Sportiva del mercato della Fiorentina, elogiando il lavoro di Paratici sia in entrata che in uscita.

Sul mercato

“La Fiorentina è la squadra che, finora, ha fatto meglio sul mercato. Ha messo in piedi una rosa intrigantissima e sembra non volersi fermare. L’altro giorno ne discutevamo e sollevavo qualche dubbio: se l’idea è quella di giocare con il 4-3-3, manca ancora qualcosa, soprattutto sugli esterni d’attacco. Al momento mi sembra più una squadra da 4-3-2-1, ma avrebbe un centrocampo stellare. Penso, per esempio, a Fagioli, Atta e Oulai, anche se sarebbe un reparto forse un po’ leggerino. Con Ndour a dare maggiore spessore ed equilibrio potrebbe funzionare molto meglio, magari con uno tra Atta e Oulai accanto a Mastantuono alle spalle di Kean”.

Il lavoro di Paratici

“A Paratici darei un bell’8, perché sta lavorando bene anche sul fronte delle uscite. A parte Piccoli al Bologna, è riuscito a piazzare diversi giovani, raccogliendo risorse e alleggerendo la rosa. Nella gestione di una squadra ci sono due bilanci differenti: quello ordinario e quello legato alla campagna acquisti e cessioni. La bravura sta anche nel riuscire a chiudere quest’ultimo in positivo. La Fiorentina al momento è in negativo, ma sta cercando di rientrare e contemporaneamente di alleggerire i costi. In questo momento è la squadra che mi intriga di più”.