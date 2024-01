Non decolla l'avventura a Catanzaro di un giovane viola, che si prepara al rientro alla Fiorentina

Con tutta probabilità si prospetta un ritorno alla Fiorentina per Dimo Krastev, giovane difensore di proprietà viola che quest'estate era passato in prestito al Catanzaro. Il classe 2003, in questa prima parte di stagione, non ha trovato granché spazio tra le fila giallorosse, collezionando solo due presenze (una in Serie B e una in Coppa Italia).

Per questo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il Catanzaro ha avviato i contatti con la Fiorentina per far tornare alla base il giovane bulgaro.