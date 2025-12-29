Il ritorno in auge di McKennie. La Fiorentina prova a trattare nuovamente con la Juventus

Fra i nomi di mercato che ritornano, per quanto riguarda la Fiorentina, c'è anche quello del centrocampista della Juventus, Weston McKennie. A maggior ragione anche alla presenza di Fabio Paratici.

Contratto in scadenza

La Fiorentina, scrive stamani La Nazione, vorrebbe provare a trattare nuovamente con la Juventus visto che il contratto del giocatore è in scadenza nel prossimo giugno e difficilmente sarà rinnovato.

Estate 2024

Quello di McKennie è un nome che è stato accostato a lungo nell'estate del 2024 e il centrocampista ha già detto di sognare una permanenza in bianconero. Vedremo.