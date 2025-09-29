Amoruso: "Quello di Pongracic era rigore tutta la vita. Ma ciò che mi spaventa è l'atteggiamento della Fiorentina"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato a RTV38 la prestazione della squadra di Pioli conto il Pisa: “Penso che se avessimo avuto le maglie invertite, saremmo stati tutti arrabbiati, perché il tocco di mano di Pongracic è rigore tutta la vita per me”.

“Eppure si parlava di Champions…”

“L'atteggiamento di alcuni calciatori sembra quasi remissivo. Si parlava di Champions League in estate… invece adesso questa squadra guardate dov'è in classifica. I giocatori che dovevano essere protagonisti non lo sono affatto e in cinque partite non c'è stata un'idea, un qualcosa da ricordare”.

“Fanno tutti solo il compitino"

“Salvo solo il primo tempo contro il Como. Avete visto con quale furore giocava il Pisa…io non vedo gente che lotta nella Fiorentina: a parte De Gea fanno tutti il compitino”.