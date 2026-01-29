Gudmundsson alla Kean e due centravanti che preoccupano

Per la prossima partita di campionato, la Fiorentina ha indubbiamente problemi in attacco. Delle condizioni di Moise Kean abbiamo parlato a parte, ma anche Roberto Piccoli non sta bene, perché si è procurato un risentimento all'adduttore della coscia destra durante la partita contro il Como in Coppa Italia.

I centravanti che preoccupano

In sostanza preoccupano entrambi i centravanti che non dovrebbero prendere parte alla prossima trasferta di campionato contro il Napoli, anche se verrà fatto di tutto per averne almeno uno a disposizione. E allora ecco che prende sempre più piede l'ipotesi che i viola possano presentarsi al Maradona con Albert Gudmundsson come centravanti (più falso nueve a dire il vero).

Perché non Fabbian?

L'islandese dunque come punto di riferimento offensivo e non Giovanni Fabbian. Il perché lo ha spiegato il tecnico Paolo Vanoli, proprio due giorni fa: “Fabbian non può essere adattato, perché altrimenti si toglie una risorsa al centrocampo”. Questo il suo pensiero in merito.