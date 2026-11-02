Sassuolo-Fiorentina: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Alle 18.30 andrà in scena al Mapei Stadium Sassuolo-Fiorentina, penultima gara di questa decima partita di Serie A, l'arbitro sarà Marcenaro di Roma.
Sfida delicata
Entrambe le squadre arrivano alla gara dopo un periodo non positivo, i neroverdi sono reduci dal 2-6 tennistico rimediato dalla Lazio, mentre la Fiorentina non vince in campionato dalla gara di Venezia. Una partita delicatissima per la squadra di Vanoli, chiamata a conquistare punti pesanti in classifica.
Fiorentinanews c'è!
Come di consueto Fiorentinanews.com vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le parole dei protagonisti e le pagelle. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.
💬 Commenti