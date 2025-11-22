Il difensore della Fiorentina Pablo Marì è intervenuto a DAZN prima della gara contro la Juventus.

“Questa è una gara speciale per noi”

Pablo Marì ha commentato: “Oggi per noi è una gara speciale, importante per la città e i tifosi. Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, con la consapevolezza di quello che dobbiamo fare, ora va riportato in campo”.

"Dobbiamo fare bene contro la Juventus"

E ha aggiunto: "Abbiamo soltanto la testa su oggi e non avanti, la Juventus è una grande squadra, dobbiamo fare le cose bene se vogliamo vincere la partita"