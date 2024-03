Nardella: "La tramvia Franchi-Rovezzano agevolerà l'arrivo allo stadio. I lavori verranno realizzati nei tempi previsti"

Il Sindaco di Firenze Dario Nardella si è espresso in merito alla linea tramviaria che collegherà lo stadio Franchi e Rovezzano. Ecco le sue parole a Italpress:“Con la commissaria Pereira abbiamo parlato anche della linea stadio Franchi-Rovezzano, una linea molto importante perché a Rovezzano ci sarà un parcheggio scambiatore con più di 300 posti che servirà per chi viene dall’autostrada per arrivare allo stadio o in centro lasciando l’auto a Rovezzano, o anche a chi arriva in treno. Ieri è stato presentato il progetto definitivo alla conferenza dei servizi, ora dobbiamo attendere il parere più importante che è quello del ministero dei trasporti anche perché abbiamo presentato due opzioni sul tratto viale Don Minzoni-viale dei Mille”.

“La tramvia si farà nei tempi previsti”

"Un’opzione - ha precisato Nardella - richiede il taglio di un numero maggiore di alberi tutti da ripiantare ovviamente, ed un’altra opzione ad un solo binario che è meno impattante dal punto di vista delle alberature da eliminare e ripiantare. Aspetteremo quindi la valutazione del ministero dei trasporti su queste due opzioni, noi ovviamente preferiremmo quella meno impattante sul numero di alberature da tagliare, cioè quella ad un solo binario. In ogni caso i tempi sono garantiti, quindi la linea dello stadio sarà realizzata nei tempi previsti, l’inizio dei lavori dipenderà da quando si chiuderà la conferenza dei servizi. Auguriamoci che il ministero dei trasporti ci dia subito il suo parere”.