L'ex allenatore delle giovanili della Fiorentina Leonardo Semplici ha parlato a Radio Sportiva anche dell'attaccante viola M'Bala Nzola. Queste le sue parole:

“Il ragazzo ha avuto difficoltà, ma ha la possibilità e i mezzi per uscire da questo momento difficile per lui. Per lui e per la Fiorentina spero riesca a cambiare marcia rispetto alla prima parte di stagione. Giocare a Firenze non è come giocare a La Spezia, se prima era indispensabile, adesso lo è meno. Credo abbia sofferto questo e spero sia stato questo fattore a farlo rendere meno”.