C'è un unico giocatore alle prese con problemi fisici e un altro sicuro assente per sabato

La Fiorentina sta cercando di preparare al meglio la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Unico assente

E c'è un unico assente per problemi fisici nella squadra allenata da Vanoli: si tratta di Fazzini. La Nazione scrive che il giocatore è ancora alle prese con il lavoro differenziato. Tutto questo a causa di problema alla caviglia rimediato nella parte finale della gara contro l'Aek.

Gosens c'è!

Tutti gli altri sono a disposizione, compreso Gosens che si è messo alle spalle la lesione di primo grado al retto femorale sinistro ed è stato di nuovo inserito nelle esercitazioni con i compagni.

Lo squalificato

Da ricordare però che ci sarà un difensore che sicuramente Vanoli non potrà schierare durante la prossima gara che è Pongracic, perché è stato squalificato dal giudice sportivo.

