Borja Valero: "Il centenario? Mi auguro sia un anno bellissimo. Scelgo Gonzalo come vicesindaco e con la Juventus..."

Intervenuto al Viola Summer Talk al Light di Campo di Marte, l'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, ha parlato del centenario della squadra viola.

“Un anno bellissimo”

“Mi auguro che sia un anno bellissimo - ha detto - per tutto quello che è successo in tutti questi cento anni, per la storia unica di questa squadra. Ed è stato bello per me esser stato parte di questa storia. Ho vissuto tanti momenti belli, ma se devo sceglierne uno, dico il 4 a 2 alla Juventus".

“Il mio vicesindaco è…”

Borja Valero ha fatto di Firenze la sua base per la vita: “Ho deciso di restare qui a vivere e ci sto bene e se dovessi scegliere un vicesindaco (lui è stato affettuosamente soprannominato il ‘sindaco’ ndr), sarebbe Gonzalo Rodriguez. Sono arrivato qui con lui, ho condiviso cinque anni e ha anche sposato una donna di Firenze, quindi è la persona giusta come vicesindaco”.