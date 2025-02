L'intermediario di mercato e tifoso viola Bernardo Brovarone ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Dovessi fare una scelta prenderei un altro allenatore, ma al tempo stesso non trovo niente di così negativo in Palladino. E' un allenatore giovane che a Monza ha fatto una buona esperienza anche grazie a Berlusconi, a Firenze ha trovato tutt'altro film. La Fiorentina non è una stazione di passaggio, è una roba molto più seria di Napoli, Atalanta, Lazio e Roma”.

“Beltran non è stato pagato 25 milioni”

Su Beltran: “Nel River Plate era un centravanti vero, da zampata finale, giocava solo in area di rigore. Qui la sua situazione è cambiata, e innanzitutto bisogna ricordare che i fantomatici 25 milioni totali non sono mai stati raggiunti e quindi pagati. Alla fine ci ritroviamo un giocatore che fa tutti i ruoli tranne l'attaccante, e comunque in tutti questi ruoli non si è mai realizzato”.

“A Firenze non si fa calcio da 20 anni”

Poi ha aggiunto: “A Firenze si è smesso di fare calcio da vent'anni. Stiamo facendo qualcosina di discreto, ma calcio vero non si fa da 20 anni. I Della Valle nel 2002 sono stati una manna dal cielo, dopodiché fu completamente sbagliato il direttore sportivo. Corvino non ha lo spessore per stare in un club di livello internazionale, lo dice la sua storia”.