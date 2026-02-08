Destino crudele per Lindsey Vonn: la campionessa e tifosa viola cade durante Discesa Libera e viene soccorsa in elicottero

Si era presentata alle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un crociato rotto, a 41 anni ed era nonostante tutto tra le favorite al podio nella Discesa Libera: sembrava una favola incredibile quella di Lindsey Vonn che invece è caduta rovinosamente dopo pochi secondi della sua prova sulla Pista Stelvio a Bormio. La super campionessa americana, nonché nota tifosa viola, si è accasciata a terra dopo aver fallito una traiettoria ed è stata vittima di una brutta torsione ad entrambe le ginocchia.

Gara interrotta in attesa addirittura dell'elisoccorso che ha portato via la Vonn, in evidente difficoltà e in lacrime. Alla ripresa tra l'altro, Sofia Goggia ha strappato una medaglia di bronzo.