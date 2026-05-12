Toni: "Grosso alla Fiorentina? L'ho sentito, ma per invitarlo a padel. Se Paratici andasse via mancherebbe di rispetto a Firenze"

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo sul futuro della panchina viola e su quello di Fabio Paratici.

Su Grosso

“Grosso alla Fiorentina? Io Fabio l'ho chiamato per giocare a padel, non abbiamo parlato di calcio. Grosso va d'accordo con Paratici eprché hanno già collaborato insieme alla Juventus”.

Su Paratici

“Paratici? Lui si è esposto andando alla Fiorentina, ha riportato in vita una squadra che sembrava morta. E poi dopo 3 mesi se ne va? Per me non sarebbe bello nei confronti della piazza, a prescindere da chi lo cerca. Sarebbe bello provare a costruire qualcosa di bello con la Fiorentina, Firenze se lo merita. Andare via sarebbe una mancanza di rispetto grande”.