Capparella: "Non sono per niente soddisfatto. Fiorentina irriconoscibile nel primo tempo, non conta il risultato bensì…"

Al termine del successo contro il Viareggio, l'allenatore della Fiorentina Marco Capparella ha parlato ai canali ufficiali del club: "Soddisfatto? Lo sono quando i ragazzi fanno la prestazione nel modo giusto e corretto. Il risultato è figlio della prestazione. Oggi giocavamo contro una squadra un po' al di sotto, ma non devi prendere gli avversari sotto gamba e devi sempre fare la tua partita, stando lì presente".

"Primo tempo irriconoscibile. Non sono soddisfatto"

"Nel primo tempo sembrava una squadra irriconoscibile. Capisco che ho cambiato sette/otto undicesimi rispetto alla gara precedente, però ci alleniamo per questo: chi gioca deve dare un contributo importante e soprattutto deve metterci l'atteggiamento giusto. Non mi interessa la vittoria, mi interessano la prestazione e la crescita, quello che fanno vedere in campo. Primo tempo molto sottotono, un po' meglio la ripresa ma non sono assolutamente soddisfatto".

"Mai avere l'atteggiamento sbagliato. Sono esigente perché…"

L'importanza del torneo per la crescita dei ragazzi: "Sì, però devono capire che c'è chi ti guarda. Cinque minuti nel calcio possono cambiarti la vita, perciò non bisogna mai l'atteggiamento sbagliato, nei confronti dell'avversario e dei compagni. Sono molto esigente perché voglio che i miei ragazzi giochino un calcio bello".