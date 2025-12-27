Fiducia confermata a Vanoli, ci sarà con la Cremonese. Si giocherà le sue carte... con Paratici
La vittoria con l'Udinese? Solo un fuoco di paglia: la Fiorentina è tornata a perdere in campionato oggi, stavolta contro il Parma. Tuttavia, almeno a breve termine, nulla è destinato a cambiare.
Fiducia confermata
Un apporto alla squadra quasi impalpabile, ma non è considerato lui il colpevole: anche per questo, Vanoli resterà sulla panchina della Fiorentina almeno fino al periodo invernale di mercato. Confermata, ad ogni modo, la sua presenza contro la Cremonese.
Prima Paratici, poi…
Questo perché Vanoli, verosimilmente, dovrà giocarsi le sue chance dopo l'imminente arrivo di Paratici come Head of Football, che rivoluzionerà inevitabilmente la rosa alla disperata ricerca della salvezza. Sarà lui, quindi, il condottiero della Fiorentina per il prossimo futuro.
