Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il momento in casa Fiorentina, sulle pagine de La Nazione: “Un up&down (più down & up, ad essere precisi), iniziato con un coro (“fate ridere”) in un gennaio non facile seguito da una resurrezione che da Verona in poi ha riportato la Fiorentina in Europa. Ora classifica da urlo per la felicità dei tifosi e di Italiano, che sta cambiando tanto. La domanda è meglio perdere giocando bene o vincere con molto senso pratico, la risposta è scritta nella domanda stessa. Bravo l'allenatore”.

E aggiunge: “Adesso, in attesa del mercato, si torna a parlare del Franchi e di dove giocare durante i lavori. Adesso, però, smettetela di litigare. Che qui c'è chi sogna ad occhi aperti. Ogni storiella passa in secondo piano di fronte ai risultati raggiunti col lavoro di Italiano”.