Adesso è ufficiale: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. A renderlo definitivo è stata la votazione nell'assemblea elettiva che si è svolta qualche minuto fa.

I risultati

L'ex presidente del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti, battuto lo sfidante Giancarlo Abete (29,17%). Con questo risultato, Malagò assume la guida della Federazione per il prossimo mandato.

Ringraziamenti

Nel suo intervento successivo all’elezione, il nuovo presidente ha ringraziato i delegati per la fiducia accordata, ribadendo l’impegno a lavorare per il rilancio e lo sviluppo del movimento calcistico nazionale.