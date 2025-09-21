La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli torna alla difesa a quattro, quanti esordi dall'inizio! Torna la coppia offensiva di peso, chance Fazzini
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Tutto pronto per la sfida del Franchi tra Fiorentina e Como: Pioli cambia modulo e si riaffida alla difesa a quattro, dando un turno di riposo a Comuzzo e Fagioli.
Tanti esordi
Prima da titolare per Nicolussi Caviglia, Lamptey e Fazzini, torna la coppia offensiva di peso Piccoli-Kean.
Le formazioni UFFICIALI
FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Lamptey, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. All. Pioli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kühn; Morata. All. Fabregas
💬 Commenti (23)