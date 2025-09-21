Tutto pronto per la sfida del Franchi tra Fiorentina e Como: Pioli cambia modulo e si riaffida alla difesa a quattro, dando un turno di riposo a Comuzzo e Fagioli.

Tanti esordi

Prima da titolare per Nicolussi Caviglia, Lamptey e Fazzini, torna la coppia offensiva di peso Piccoli-Kean.

Le formazioni UFFICIALI

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Lamptey, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini; Kean, Piccoli. All. Pioli.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Perrone, Sergi Roberto; Vojvoda, Paz, Kühn; Morata. All. Fabregas