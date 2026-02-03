Paratici e il suo regalo d'addio. Un ruolo più ampio con la Fiorentina

Con la fine del mercato invernale si è anche conclusa l'esperienza di Fabio Paratici da dirigente del Tottenham. Adesso l'ex Juventus potrà pensare solo ed esclusivamente alla Fiorentina e domani è previsto il suo insediamento al Viola Park.

Regalo d'addio

Paratici però ha voluto lasciare il suo regalo d'addio agli Spurs, che consiste nell'acquisto dell'attaccante James Wilson, preso dagli Hearts in Scozia e strappato alla concorrenza dell'Arsenal. L'ultimo squillo della sua permanenza a Londra.

Ruolo ampio

Quindi domani, 4 febbraio, diventerà ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Nei prossimi giorni sarà a Firenze per la presentazione alla stampa. Paratici scrive il Corriere dello Sport-Stadio avrà un ruolo più ampio della sola gestione sportiva: la sua figura aiuterà il club non solo ad aumentare il proprio prestigio internazionale ma anche il livello di operatività generale.