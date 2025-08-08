Dalla Fiorentina alle baraccopoli: "Nella mia squadra c'era almeno un funerale a settimana. Ma le emozioni che vivo mi appagano, come giocare in Serie A"
Ranieri Salvini è un ragazzo di 26 anni cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina ed Empoli, che ora utilizza il calcio per salvare le vite nei contesti delle baraccopoli in Sudafrica.
“Un funerale a settimana”
Salvini ha raccontato la sua esperienza a Gazzetta.it: “Nella squadra in cui giocavo c'era almeno un funerale a settimana di persone della mia età. In Sudafrica, nelle gang rubano e assaltano le persone col machete, fanno le persone a pezzi. Ho trovato realtà in cui, in pochissimo spazio, vivono 700 mila-un milione di persone”.
“Emozioni che mi appagano”
E poi: “Ho riscontrato un livello altissimo di gioco. Ho cercato di coinvolgere i calciatori riuscire a dare loro opportunità. Non ho mai avuto rimpianti, le emozioni che ho vissuto mi hanno appagato e ripagato. Sono le stesse che avrei sperimentato giocando in Serie A”.
