Ranieri Salvini è un ragazzo di 26 anni cresciuto nei settori giovanili di Fiorentina ed Empoli, che ora utilizza il calcio per salvare le vite nei contesti delle baraccopoli in Sudafrica.

“Un funerale a settimana”

Salvini ha raccontato la sua esperienza a Gazzetta.it: “Nella squadra in cui giocavo c'era almeno un funerale a settimana di persone della mia età. In Sudafrica, nelle gang rubano e assaltano le persone col machete, fanno le persone a pezzi. Ho trovato realtà in cui, in pochissimo spazio, vivono 700 mila-un milione di persone”.

“Emozioni che mi appagano”

E poi: “Ho riscontrato un livello altissimo di gioco. Ho cercato di coinvolgere i calciatori riuscire a dare loro opportunità. Non ho mai avuto rimpianti, le emozioni che ho vissuto mi hanno appagato e ripagato. Sono le stesse che avrei sperimentato giocando in Serie A”.

sua vit

a in Sudafrica.