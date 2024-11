Riconoscimento importante per Lucchesi: il giovane centrale in prestito dalla Fiorentina è il miglior giocatore del mese di ottobre

Il viola Lorenzo Lucchesi sta stupendo in Serie B. Con la maglia della Reggiana, il difensore fiorentino ha raccolto 7 presenze in questo inizio di stagione, segnando anche un gol nel pareggio 2-2 contro il Bari al San Nicola.

La stagione di Lucchesi alla Reggiana

La sua estate era stata del tutto peculiare, prima con il prestito al Venezia in Serie A e poi poche settimane dopo con il passaggio alla Reggiana, in una dimensione a lui più congeniale. Le ottime prestazioni di Lucchesi in cadetteria non sono passate inosservate e gli sono valse, all'ex difensore della Ternana, il premio di MVP (Miglior Giocatore) Under 23 del mese di ottobre. Un riconoscimento che lo stesso ragazzo ha voluto condividere sui propri canali social.

Ecco il post che celebra il difensore viola