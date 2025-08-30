Il nome caldo, solo da ufficializzare, di queste ore è Hans Nicolussi Caviglia, il centrocampista che completerà il reparto a disposizione di Pioli per la stagione 2025/26. Per arrivare all'aostano, la Fiorentina si è affidata ‘mani e piedi’ al suo agente Alessandro Lucci, da sempre gran collaboratore di Pradè. Una trattativa, racconta il Corriere dello Sport, condotta quasi unicamente dal procuratore e dal Venezia, che era partito da una richiesta di 12 milioni di euro.

Giovedì scorso la svolta

Con l'incontro fisico di giovedì, si è arrivati all'accordo, con la pretesa dei lagunari scesa ad 8 di cui però solo un milione garantito e gli altri 7 legati alla quantità di presenze (50%). La Fiorentina si ritrova così con il suo play di centrocampo, dopo una trattativa condotta quasi da spettatrice.