Corriere dello Sport-Stadio: Colpo alla Paz per la Fiorentina
Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio.
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In apetura c'è: “Colpo alla Paz”. Sottotitolo: “La Fiorentina ha chiuso per Valdepeñas dal Real”. Sommario: “Paratici ha l’accordo per il 5° acquisto viola: arriva per 8 milioni, il Madrid conserva la recompra e il 50% sulla futura rivendita”.
Oulai vuole Firenze
In taglio basso: “Kean in parte con il gruppo Atta già brilla”. Infine leggiamo: “Oulai vuole Firenze: si attende l’accelerata”.
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