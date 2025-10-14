Comotto: "Contro il Milan potrebbe essere la svolta per la Fiorentina. Piccoli? A volte i treni passano una volta"

L'ex terzino della Fiorentina Gianluca Comotto ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e della prossima partita contro il Milan.

Le parole di Comotto

“Per i viola una ‘mission impossible’ contro il Milan? Non lo so, ma la classifica viola non è veritiera sui valori veri di questa squadra. Se ci sarà la vittoria potrebbe essere la svolta. Ancora è presto per dare giudizi definitivi. Tutti si aspettavano di più, Pioli compreso”.

Sul mercato e sui singoli

“Il mercato viola voleva incidere più sulle seconde linee che sui titolari. Mi sembra che però siano un po' tutti in difficoltà in questo momento. Da esperti come Dodo e Gosens ci aspettavamo tutti di più. Piccoli? La convocazione in nazionale lo avrà caricato e contro il Milan ha una grande occasione. I treni a volta passano una volta sola. Può diventar un grande giocatore”.