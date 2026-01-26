Un assist per il gol di Hugo Duro e un rigore guadagnato in pieno recupero. Il miglior in campo in Valencia-Espanyol, finita 3-2 per la sua squadra, è stato l'attaccante prestato dalla Fiorentina al club iberico, Lucas Beltrán.

“Una prestazione capolavoro”

E oggi i quotidiani celebrano la sua prestazione. Superdeporte scrive su di lui: “Ha offerto una prestazione davvero spettacolare al Mestalla sabato scorso. Un capolavoro di grinta, determinazione e tecnica”.

“Si è ‘mestallizzato’”

E inoltre: “L'attaccante argentino è stato fondamentale per la vittoria del Valencia con un'eccellente prestazione che non solo conferma di aver fatto un passo avanti, ma ha anche trovato il terreno ideale per esprimere appieno il suo potenziale calcistico. Si è ‘mestallizzato’”. Il Mestalla per chi non lo sapesse è lo stadio in cui gioca il Valencia.