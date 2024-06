Ribery: "Fin da quando sono arrivato a Firenze volevo prendere parte attiva al Calcio Storico. Amo Firenze e i fiorentini"

L'ex attaccante della Fiorentina e Magnifico Messere della partita di Calcio Storico Franck Ribery ha parlato prima della partita in Piazza Santa Croce: “Per me è una bellissima esperienza. Fin da quando sono arrivato a Firenze il primo giorno volevo partecipare a un evento come questo in modo attivo”.

E ancora: “Mi fa piacere essere tornato, amo questa città e ho sempre avuto un bel rapporto con i fiorentini”.