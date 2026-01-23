Il tema principale del mercato della Fiorentina, a poco più di una settimana dalla conclusione della sessione invernale, è la difesa. Il club viola è infatti alla ricerca di un giocatore che possa rappresentare un'aggiunta importante al reparto arretrato, soprattutto dopo le partenze di Marì e di Viti. L'identikit sarebbe anche chiaro: un centrale di piede mancino da prendere in prestito con diritto (oppure obbligo condizionato) di riscatto.

Idee chiare sul tipo di difensore. Ma manca il nome per la Fiorentina

Nonostante la situazione sia abbastanza delineata, il nome perfetto su cui affondare sembra ancora non esserci. Le piste Diego Coppola e Sikou Niakaté si raffreddano: il primo sembra più vicino al Paris FC, per il secondo il Braga chiede un obbligo di riscatto che la Fiorentina non si sente di concedere. Restano alcuni nomi in ballo, da Becao a Gatti, da Rugani a Diogo Leite. Era spuntata anche la suggestione del ritorno di Igor, reso però impossibile dai regolamenti del mercato. In tutto questo, l'esigenza del difensore è addirittura rafforzata dalla possibilità di veder partire l'ormai ex capitano Luca Ranieri: non è incedibile, anzi, all'offerta giusta la Fiorentina lo saluterebbe. Lazio in pole, si è fatto vivo anche il Torino.

Sabiri ultimo esubero a centrocampo. Può rimanere in A

Intanto oggi si sono presentati alla stampa altri due volti nuovi di questo mercato, Jack Harrison e Giovanni Fabbian. Proprio in tema centrocampisti, occhio all'ultimo esubero rimasto. Abdelhamid Sabiri non gioca e non viene convocato dal 26 ottobre e sarebbe prontissimo a lasciare il club viola. Può rimanere in Serie A? Ci sarebbe un clamoroso interessamento da parte del Genoa, concorrente diretta per la salvezza. Ancor più controverso come accostamento se si pensa al passato in blucerchiato del marocchino, rimasto l'unico centrocampista straniero del reparto a disposizione di Vanoli.

Dodô e Fortini, situazioni da monitorare

Situazione esterni destri da monitorare, per quanto riguarda entrambi i giocatori della Fiorentina. Nessuna novità su Niccolò Fortini, il ragazzo non vuole rinnovare e guarda con interesse alle offerte. Ma il club viola non vuole cedere il classe 2006 a gennaio e proverà con tutte le sue forze a fare un ultimo tentativo con lui e con l'entourage. La richiesta di 15 milioni di euro sta scoraggiando momentaneamente la Roma. Per quanto riguarda Dodô, invece, occhio all'interesse da parte del Galatasaray, che dispone di ampio potenziale economico.