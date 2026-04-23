"Grosso pensa recisamente alla Fiorentina: difficile rifiutare una piazza come Firenze"

Questo pomeriggio il giornalista di Radio Bruno Nicolo Caruso, durante un collegamento con il Pentasport, ha avuto modo di analizzare come arriva il Sassuolo di Grosso alla sfida di domenica, oltre che a ipotizzare quale possa essere il futuro del tecnico neroverde, accostato a più riprese alla Fiorentina.

“Grosso sta facendo un lavoro di alta qualità, nonostante non fosse assolutamente facile ha fatto moto bene quest'anno a Sassuolo: non era facile rispondere in questo modo dopo un anno di purgatorio in Serie B. Si stando all'altezza della categoria. Quello che mi risulta sul suo futuro penso che stia pensando seriamente all'idea di venire a Firenze. E' una piazza importante con un pubblico altrettanto importante, con una storia incredibile e quindi credo che un pensiero ce lo stia facendo”.

“Grosso potrebbe pensarci seriamente: Firenze è una piazza difficile da rifiutare”

Ha anche aggiunto: “Detto già qualche domanda se la deve perchè bisognerà capire in primis quale sarà il progetto tecnico della Fiorentina nella prossima stagione, e quali siano le ambizioni del club. Lui sta lavorando in un ambiente tranquillo dove non ha tensioni, credo quindi che servirà anche capire quale siano richieste e obiettivi della Fiorentina. Resta comunque il fatto che Firenze resta una piazza difficile da rifiutare, e su questo siamo tutti d'accordo”.

“Sono convinto che il Sassuolo non farebbe muro”

Ha sottolineato anche la volontà del Sassuolo e della sua dirigenza: “Per quello che posso dire sono convinto che Carnevali e Palmeri non porrebbero alcun vedo ad un eventuale partenza di Grosso, non gli negherebbero di fare questo salto di qualità: da questo punto di vista non credo che ci siano grandi ostacoli. Lui ha un contratto che scade nel 2027, quindi servirà anche capire se ci siano i margini per un prolungamento del contratto. Il direttore sportivo nerverde in passato mi ha fatto comunque capire che non opporrebbe un muro ove nascesse una trattativa, anche se ovviamente servirà trovare un accordo tra i due club".

“Il Sassuolo non ha niente da chiedere al campionato, ecco perche la situazione per i viola potrebbe complicarsi”

Un pensiero anche sul finale di stagione del Sassuolo: “Ormai il Sassuolo non ha piu da chiedere nulla a questo campionato. Sono convinto che giocherà a viso aperto contro tutti, prima con la Fiorentina e poi contro il Milan. Verranno a Firenze con la mente libera, ma abbiamo però visto che l’impegno non è mai mancato: nell’ultima partita contro il Como si è capito che il Sassuolo è sul pezzo per novanta minuti, e che non lascia niente agli avversari. Mi aspetto una gara combattuta nonostante l’assenza di Berardi, confermata dopo la decisione del giudice sportivo. Volpato, Laurientè, il Sassuolo ha tanti giocatori che possono mettere in difficoltà la Fiorentina. I neroverdi verranno a Firenze per giocarsi la loro partita”.