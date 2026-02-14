Vanoli: "La nostra grande sfida è stare sempre in partita. Gestione poco lucida ci è costata cara"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, è stato intervistato da DAZN prima della partita contro il Como.

“La sfida nostra è stare sempre in partita - ha detto - questo non ci ha permesso di avere dieci punti in più. Stiamo cercando di migliorare sotto questo aspetto ed è un fatto dovuto a tanti fattori. Dobbiamo avere una gestione degli ultimi minuti più lucida”.

Prima da titolare a Como per Harrison: "Quando siamo andati sul mercato - ha terminato Vanoli - abbiamo scelto giocatori intensi, che potessero saltare l'uomo. C'è voluto un po' di tempo per farli ambientare e per mettere un po' di benzina. Ma sono giocatori arrivati con grande entusiasmo".