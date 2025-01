Salernitana nel baratro, in grande difficoltà. Intanto Amatucci si riprende da un infortunio, ma si ferma un altro viola in prestito

Momento tremendamente complicato per la Salernitana, dove c'è anche il centrocampista di proprietà della Fiorentina Lorenzo Amatucci. I campani, dopo la retrocessione in B della scorsa stagione, stanno attraversando alcune difficoltà societarie, ma soprattutto in campo, dove a inizio girone di ritorno la squadra è diciottesima in classifica.

Salernitana, situazione disastrosa. Amatucci e Gentile…

Proprio il centrocampista viola ha accusato un lieve infortunio a fine 2024, ma è pronto subito a rientrare. Come riporta Tuttosalernitana.com, invece, un altro giovane scuola Fiorentina, il difensore Davide Gentile, ha avuto un problema muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana. Salterà una gara fondamentale come quella contro il Sassuolo. Condizioni da rivalutare.