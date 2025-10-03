Polverosi: "Vittoria sì, ma i miglioramenti viola si vedono al microscopio contro una squadra che vale la Serie C italiana"

Alberto Polverosi, nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport, analizza la partita della Fiorentina contro il Sigma Olomouc. Non una grande prestazione quella dei viola, ma almeno tre punti sono stati portati a casa, risultato non scontato visto le difficoltà enormi che i gigliati stanno affrontando.

Piccoli miglioramenti

“Il Sigma faticherebbe a salvarsi nella nostra Serie B, ma questo non è tempo per fare gli schizzinosi dalle parti del Viola Park - Scrive Polverosi - Prendi la vittoria, tienila stretta e pensa alla Roma. E’ la ragione per cui con la Fiorentina di questi tempi conviene usare il microscopio per individuare i più piccoli miglioramenti. Che ieri sera ci sono stati, quanto meno nello spirito della squadra e nella voglia di rovesciare una situazione che si sta facendo preoccupante”.

Una lunga strada

Il noto giornalista infine sottolinea come la strada sia ancora lunga: “In una scala da 0 a 10, la Fiorentina ha fatto almeno un gradino. Sarà faticoso, come si è visto anche contro l’ottava squadra del campionato della Repubblica Ceca (che incontrava la sedicesima della Serie A...), ma qualche bagliore, qualche movimento, qualche intuizione fanno sperare Pioli, pur senza dimenticare che De Gea, alla fine, non è stato proprio spettatore, ma ha risolto dei problemini con quattro belle parate”.

