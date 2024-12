La Fiorentina si giocherà il ritorno in vetta contro l'Atalanta oggi al Viola Park: ecco quindi l'undici di partenza scelto da mister Daniele Galloppa. Tra i pali ci sarà Tommaso Vannucchi, in difesa Trapani a destra, Baroncelli e Romani al centro, Scuderi a sinistra. Mediana guidata da capitan Ievoli, assieme a Deli. Sulle fasce Bertolini a sinistra e Braschi a destra, Rubino a supporto del centravanti Tarantino. Harder e Caprini saranno invece a disposizione di Palladino per la partita della Fiorentina contro il Vitoria Guimaraes in Conference League.

Due squalificati, uno in campo e uno in panchina

In mediana sarà assente Bala Keita, il centrocampista classe 2007 è stato espulso contro il Sassuolo per avere assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e non sarà disponibile per la partita odierna. In panchina non ci sarà il vice di Daniele Galloppa, l'ex terzino del Milan Luca Antonelli, espulso al termine della scorsa gara col Sassuolo per aver rivolto all'arbitro un'espressione irrispettosa, e squalificato per una giornata.

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Trapani, Baroncelli, Romani, Scuderi; Ievoli, Deli; Braschi, Rubino, Bertolini; Tarantino