Lakti: "I giocatori forti costano, è normale. Adesso alla Fiorentina servono certezze. Il reparto che ha più bisogno di aiuto..."

L'ex Fiorentina Erald Lakti, adesso all'Arzignano, ha commentato al Salotto del Calcio su TVL Diretta. Queste le sue parole sul possibile mercato della Fiorentina: “I procuratori hanno un tot di giocatori che devo piazzare, il mercato lo controllano loro così come le notizie. Lo sappiamo”.

“Certo, i giocatori forti costano. Serve una sicurezza adesso per la viola. Il reparto che ha più bisogno è l'attacco, poi il centrocampo, visto che Arthur non rimarrà. Terracciano? Ha fatto bene, perché non dargli fiducia…”.