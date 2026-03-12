La Cremonese sceglie la via del ritiro...con un allenatore in bilico

La Cremonese, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha deciso di preparare il match di lunedì prossimo andando in ritiro.

Torre Boldone

Dopo l’allenamento di oggi la formazione grigiorossa andrà a Torre Boldone, località dove dovrà trovare serenità e concentrazione per affrontare i viola.

Nicola in bilico

Il tutto mentre continua ad essere in sella un allenatore in bilico, come Davide Nicola. Una lunga serie di risultati negativi, tra cui la sconfitta al Franchi contro la Fiorentina per 1-0, la sua posizione traballa, eccome.

La società ha preso in considerazione tutta una serie di nomi alternativi, ma salvo clamorosi colpi di scena, non ci saranno avvicendamenti prima della prossima settimana. E' chiaro che il risultato della gara contro la Fiorentina sarà determinante in questo senso.