Pochi giorni di vendita non fermano i tifosi della Fiorentina: il Franchi è già prossimo al sold-out contro il Napoli

La vendita dei biglietti di Fiorentina-Napoli è stata praticamente un caso. Il verdetto sulla capienza del settore ospiti è stato atteso a lungo, per poi vedere la conferma dei 300 posti disponibili e la conseguente decisione degli ultrà partenopei di disertare la trasferta di Firenze.

Il caos dei biglietti non ferma i tifosi viola

Per queste ragioni, la vendita dei tagliandi ha aperto da pochi giorni, a ridosso della partita di domani alle 20:45. Ma questo non ha fermato la presenza dei tifosi della Fiorentina allo stadio, che hanno risposto immediatamente.

Fiorentina-Napoli: sold-out vicino

Per Fiorentina-Napoli sono già stati staccati circa 21mila biglietti, abbonati compresi. Considerata l'intera capienza disponibile per il Franchi, lo stadio è molto vicino al sold-out: mancherebbero circa mille tagliandi, raggiungibili in oltre 24 ore.