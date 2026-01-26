Sebastien Frey ha salutato Rocco Commisso ai canali ufficiali viola in occasione della messa in suffragio del presidente della Fiorentina, di recente venuto a mancare.

‘Commisso era molto attaccato alla Fiorentina’

“Era doveroso essere qua per ringraziare Rocco per ciò che ha fatto alla Fiorentina, per l'affetto che mi ha sempre dato. Una persona di cuore, molto attaccato alla Fiorentina e l'ha dimostrato coi fatti. Porteremo avanti il Viola Park a nome suo e di Joe Barone. Ha creato qualcosa di incredibile e di unico in Europa, una struttura di grande ambizione”.

‘Rimarrà nel cuore di tutti’

"Il calcio non è semplice, non è perché compri i giocatori che vinci, ma voleva riportare la Fiorentina più in alto possibile. È una giornata molto triste, ma rimarrà nel cuore di tutti per come si è sempre comportato".